Descubre los desarrollos previstos para este sector, en la fase preliminar de estudio y presentados a la consulta antes del invierno 2020-2021:

En Chelles, los Bus Bords de Marne tomarán la Avenue du Maréchal Foch, entre la Avenue du Général y la Place Gasnier Guy.

Se ofrecen 2 estaciones en esta línea de 900 m:

Mariscal Foch*

Chelles – Gournay RER

Se creará un único carril dedicado, situado en el centro de la carretera, en dirección a la estación de RER Chelles-Gournay (dirección sur-norte). En sentido contrario, los autobuses circulan en el tráfico general.

Las instalaciones dedicadas a autobuses facilitarán la conexión con la estación de RER Chelles-Gournay, mantendrán el aparcamiento y mantendrán la accesibilidad a las tiendas. Al norte de la carretera hay un carril bici de doble sentido.

Tras la consulta preliminar, se están realizando estudios preliminares que buscan especificar y profundizar en los desarrollos del proyecto: la distribución de las funcionalidades en la carretera y, en particular, el número de carriles viales, la ubicación precisa de terminales y estaciones, los métodos de funcionamiento de los autobuses, el número de carriles viarios y la gestión de los cruces, la inserción de continuidades ciclistas y peatonales, el verdecimiento a lo largo de la ruta, etc.

En este sector, Île-de-France Mobilités profundizará especialmente en la ubicación de las estaciones y se esforzará por especificar las interconexiones del proyecto con la estación Chelles-Gournay para optimizar las conexiones para todos los modos (peatones, ciclistas, usuarios del transporte público).

* Los nombres de las estaciones son provisionales

** La presentación del proyecto se actualizará cuando se finalicen los estudios preliminares del diagrama esquemático