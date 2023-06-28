De Neuilly-Plaisance a Neuilly-sur-Marne

Descubre los desarrollos previstos en este sector, en la fase preliminar de estudio y presentados a la consulta antes del invierno de 2020-2021**:

El Bus Bords de Marne tomará el Boulevard Gallieni en Neuilly-Plaisance, luego el Boulevard Foch, la Avenue de Gaulle y la Avenue Leclerc en Neuilly-sur-Marne.

En esta línea de 2,3 km se ofrecen 5 estaciones:

Neuilly-Plaisance RER

Aristide Briand*

Foch – de Gaulle*

Place de la Résistance*

Verdún*

Los carriles dedicados a autobuses estarán situados en el centro de la carretera para facilitar el acceso local y ofrecer una velocidad óptima de operación de autobús (limitando los conflictos en los cruces).

Durante la consulta preliminar, se consideró la reducción del número de carriles dedicados a los conductores según dos opciones, con el objetivo de profundizar cada una en los siguientes estudios:

dos carriles en dirección a París y un carril hacia Chelles,

Un carril en cada dirección.

Al norte de la carretera hay un carril bici de doble sentido.

Entre el Boulevard Gallieni y el Boulevard Foch, los desarrollos promoverán el servicio a la estación RER de Neuilly-Plaisance, mejorarán la calidad urbana del eje y serán compatibles con el ancho de vía de convoyes excepcionales.

Entre la Avenue du Général de Gaulle y la Avenue du Maréchal Leclerc, los desarrollos promoverán el servicio a los centros urbanos, mejorarán el entorno vital, cruzarán la Place de la Résistance y serán compatibles con el tamaño de convoyes excepcionales.

Tras la consulta preliminar, se están realizando estudios preliminares que buscan especificar y profundizar en los desarrollos del proyecto: la distribución de las funcionalidades en la carretera y, en particular, el número de carriles viales, la ubicación precisa de terminales y estaciones, los métodos de funcionamiento de los autobuses, el número de carriles viarios y la gestión de los cruces, la inserción de continuidades ciclistas y peatonales, el verdecimiento a lo largo de la ruta, etc.

En este sector, Île-de-France Mobilités ha confirmado que durante estos estudios se examinarán especialmente los impactos del proyecto en el tráfico viado, para informar la elección del desarrollo que finalmente se llevará a la investigación pública. Las autoridades locales estarán muy implicadas en los debates sobre este tema. Los desarrollos propuestos deberán ser consistentes de un extremo a otro de la ruta para evitar la aparición de "cuellos de botella". Estos estudios también permitirán especificar los principios de funcionamiento de las intersecciones, los principales puntos de congestión viaria, y definir las medidas necesarias en las carreteras cercanas a la antigua RN34.

Finalmente, se profundizará la interconexión entre los Bus Bords de Marne y la estación Neuilly-Plaisance para facilitar conexiones para todos los modos (peatones, ciclistas, usuarios del transporte público).

* Los nombres de las estaciones son provisionales

** La presentación del proyecto se actualizará cuando se finalicen los estudios preliminares del diagrama esquemático