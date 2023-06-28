Descubre el proyecto

La antigua RN 34, un importante eje de servicio local que proporciona un enlace directo con París, es muy utilizada (entre 17.000 y 29.000 vehículos/día), en particular desde la rotonda General Leclerc en Perreux-sur-Marne hasta la Place de la Résistance en Neuilly-sur-Marne y desde la Pointe de Gournay hasta la entrada a Chelles.

El tráfico de autobuses ahora es difícil. Los riesgos de tráfico (congestión, paradas en carretera, cruces de semáforos) generan problemas de regularidad y tiempos de viaje más largos para las líneas de autobús que lo utilizan, en particular la línea 113. Sin embargo, la oferta de autobuses es esencial para llegar a la red ferroviaria y acceder a los centros de empleo en el corazón de la metrópoli.

Los Bus Bords de Marne circularán por carriles de tráfico dedicados con prioridad en intersecciones y desarrollos ocasionales (carriles de acceso y remodelación de intersecciones). Así, se beneficiará de una mayor regularidad y de tiempos de viaje reducidos. Estos desarrollos también podrían beneficiar a otras líneas de autobús.