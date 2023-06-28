Descubre el proyecto
Objetivos
- Ofrecer un medio de transporte rápido, fiable y cómodo y mejorar el rendimiento de otras líneas de autobús del territorio,
- Garantizar enlaces y conexiones eficientes con las estaciones (Val de Fontenay, Neuilly-Plaisance y Chelles-Gournay),
- Para apoyar los proyectos de desarrollo del territorio atendiendo lo más estrechamente posible las áreas en proyecto (en particular la ZAC Maison Blanche y el distrito de Val de Fontenay),
- Crea rutas continuas, cómodas y seguras, especialmente para caminar y andar en bicicleta,
- Mejorar el entorno vital contribuyendo a la renovación de los espacios públicos y a la calma del tráfico.
Mejora del tráfico de autobuses
La antigua RN 34, un importante eje de servicio local que proporciona un enlace directo con París, es muy utilizada (entre 17.000 y 29.000 vehículos/día), en particular desde la rotonda General Leclerc en Perreux-sur-Marne hasta la Place de la Résistance en Neuilly-sur-Marne y desde la Pointe de Gournay hasta la entrada a Chelles.
El tráfico de autobuses ahora es difícil. Los riesgos de tráfico (congestión, paradas en carretera, cruces de semáforos) generan problemas de regularidad y tiempos de viaje más largos para las líneas de autobús que lo utilizan, en particular la línea 113. Sin embargo, la oferta de autobuses es esencial para llegar a la red ferroviaria y acceder a los centros de empleo en el corazón de la metrópoli.
Los Bus Bords de Marne circularán por carriles de tráfico dedicados con prioridad en intersecciones y desarrollos ocasionales (carriles de acceso y remodelación de intersecciones). Así, se beneficiará de una mayor regularidad y de tiempos de viaje reducidos. Estos desarrollos también podrían beneficiar a otras líneas de autobús.
Registros rediseñados
Hoy en día, en este sector se encuentran 22 estaciones de autobuses, a veces muy cercanas entre sí, lo que no favorece un tráfico de autobuses fluido.
El número y la ubicación de algunas paradas de autobús se modificarán como parte del nuevo proyecto de la línea Bus Bords de Marne, para garantizar tiempos de viaje más eficientes. Hasta la fecha, el proyecto planea atender 17 estaciones, separadas de media por 500 m y lo más cerca posible de zonas residenciales e instalaciones. Esto es para asegurar un buen equilibrio entre un buen servicio al sector y una oferta de autobuses eficiente. La ubicación de las estaciones aún no es definitiva en esta fase y se definirá como parte de los estudios preliminares que se están realizando.
Las estaciones de autobús de Bord de Marne estarán fácilmente localizadas y serán accesibles para todos. Estarán equipados con muchas instalaciones (refugio, asientos, información en tiempo real para los pasajeros, accesibilidad para personas con movilidad reducida, terminal de compra de billetes de transporte, etc.).
Estaciones de conexión
Las estaciones de Val de Fontenay, Neuilly-sur-Marne y Chelles-Gournay son tres grandes centros que permiten llegar a los centros de empleo de la ciudad a través de la red ferroviaria. También son los terminales de una docena de líneas de autobús.
Cuando se ponga en servicio, los Bus Bords de Marne conectarán eficazmente estas tres estaciones, para facilitar las conexiones con la oferta de transporte actual y futura (puesta en servicio del T1 y la extensión del RER E hasta La Défense y, para 2030, la puesta en servicio de la M15 y la M16).
Apoyo al desarrollo territorial
Para 2030
Para 2030, el territorio se volverá más denso con varios proyectos de desarrollo urbano como los de Val de Fontenay - Alouettes, la ZAC Maison Blanche o Ville Evrard. Los Bus Bords de Marne les servirán y así cubrirán las crecientes necesidades de viaje. También forma parte de un desarrollo global de la oferta de transporte en el sector.
El proyecto Val de Fontenay – Alouettes
La operación urbanística, situada al norte y alrededor de la estación del RER Val de Fontenay, se está desarrollando en 75 hectáreas. Su objetivo es abrir el distrito de Alouettes, apoyar el desarrollo económico del sector, reintegrar los espacios públicos en favor de modos blandos al este y oeste del centro de la estación y revegetar el distrito. El programa provisional prevé un programa provisional de aproximadamente 600.000 m² correspondiente a la creación de 1.000 nuevas viviendas (excluyendo viviendas específicas, hoteles y el distrito de Val de Fontenay), 300.000 m² de espacio de oficinas, es decir, la duplicación del actual centro terciario, la creación de diversas instalaciones (un nuevo complejo escolar, una instalación para la primera infancia y una estructura de instalaciones deportivas). La SPL Marne et Bois posee la concesión urbanística en nombre de la ciudad de Fontenay-sous-Bois y el EPT Paris-Est Marne et Bois.
La Maison Blanche ZAC
Ubicado en el emplazamiento del antiguo hospital Maison Blanche en Neuilly-sur-Marne, el proyecto se está desarrollando en 58 hectáreas. Eventualmente albergará entre 4000 y 4200 viviendas (es decir, casi 10.000 habitantes), 40.000 m2 de actividades, tiendas, instalaciones y espacios públicos y privados de calidad. El principio es moldear una ciudad sostenible preservando y mejorando el patrimonio y la biodiversidad del lugar. Las primeras viviendas se entregaron en junio de 2020 y el trabajo se extenderá hasta 2022 en la primera fase. Las próximas entregas se realizarán en fases de unas 1.000 viviendas para 2024, 2027 y 2031. Grand Paris Aménagement está llevando a cabo el desarrollo de la Maison Blanche ZAC en nombre de Grand Paris Grand Est. Para más información: https://leparcmb.fr/
El proyecto Ville Evrard
Situado en Neuilly-sur-Marne, al sur de la antigua RN34, el proyecto contempla la construcción de viviendas nuevas y rehabilitadas en el corazón histórico del hospital. También se planifican tiendas locales y un grupo escolar. Las entregas de las viviendas están programadas entre 2025 y 2028. El acceso principal a este nuevo distrito será a través de la antigua RN34 (Avenue Jean Jaurès) en una nueva intersección que se desarrollará, en colaboración con el Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis. Un proyecto para un instituto de educación general con 800 estudiantes forma parte del plan de inversión plurianual de la región de Ile de France.
El desarrollo de la red de transporte
Se planifican varios proyectos para desarrollar la red de transporte público, en particular en los nudos existentes: el tranvía T1 en Val de Fontenay (www.t1bobigny-valdefontenay.fr) y la ampliación del RER E hasta La Défense (www.rer-eole.fr) desde Val de Fontenay y Chelles-Gournay, hasta la puesta en marcha del proyecto Bus Bords de Marne. Luego, metro 15 Este en Val de Fontenay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-15-est) y metro 16 en Chelles-Gournay (www.societedugrandparis.fr/gpe/ligne/ligne-16), para 2030.
Mejora del entorno vital
Remodelación del espacio público
El proyecto Bus Bords de Marne incluye una remodelación cualitativa del espacio público, desde "fachada hasta fachada" a lo largo de todo el eje: carreteras, carreteras, aceras, mobiliario, iluminación y plantaciones. Los desarrollos intentarán dar a cada usuario su lugar en el espacio público. Los estudios preliminares que se están llevando a cabo tienen como objetivo particular, en particular, profundizar en las modalidades de compartir el espacio público entre las diferentes funcionalidades, a la luz de las lecciones aprendidas de la consulta.
Ciclistas y peatones
Estos desarrollos darán a cada usuario su lugar en el espacio público, en particular promoviendo modos suaves. En esta fase, el proyecto contempla el desarrollo de un carril bici de doble sentido con una anchura de 3 metros a lo largo de toda la ruta, así como aceras anchas para peatones, teniendo en cuenta las limitaciones y necesidades del tráfico general y el aparcamiento. Los estudios que se están llevando a cabo actualmente tienen como objetivo perfeccionar estos desarrollos, a la luz de las lecciones aprendidas en la consulta, asegurando al mismo tiempo que se promueva la capacidad, seguridad y continuidad de las rutas ciclistas y peatonales a lo largo de todo el recorrido.
Paisajismo
También se realizará el paisajismo. Los estudios que se están realizando actualmente buscan aclararlos intentando promover la verdización a lo largo de la ruta y evitar, en la medida de lo posible, el impacto sobre los árboles existentes.
Adaptación de la red de autobuses
El proyecto irá acompañado de una reorganización de la red local de autobuses, para que las demás líneas se beneficien al máximo de los desarrollos realizados.
También se mantendrá un servicio de autobús en los sectores servidos por la actual línea 113 y no servidos por los Bus Bords de Marne: entre los municipios de Neuilly-Plaisance y Nogent-sur-Marne, luego desde Chelles-Gournay RER hasta el ayuntamiento de Chelles y el centro comercial Terre-Ciel. Las reflexiones sobre la organización precisa de la red se llevarán a cabo 2 o 3 años antes de que el autobús entre en servicio, con el fin de ajustar la oferta lo más posible a las necesidades observadas.