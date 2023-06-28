Le Perreux-sur-Marne

Descubre los desarrollos previstos en este sector, en la fase preliminar de estudio y presentados a la consulta antes del invierno de 2020-2021**:

En Perreux-sur-Marne, la ruta sigue el Boulevard d'Alsace-Lorraine, entre el cruce General Leclerc y el Boulevard Gallieni.

En esta línea de 1,2 km se ofrecen 3 estaciones:

Avron*

Jules Ferry*

Jouleau*

El Bus Bords de Marne circulará por el centro de la carretera para mantener el acceso al aparcamiento y al acceso local.

Al norte de la carretera hay un carril bici de doble sentido.

Tras la consulta preliminar, se están realizando estudios preliminares que buscan especificar y profundizar en los desarrollos del proyecto: la distribución de las funcionalidades en la carretera y, en particular, el número de carriles viales, la ubicación precisa de terminales y estaciones, los métodos de funcionamiento de los autobuses, el número de carriles viarios y la gestión de los cruces, la inserción de continuidades ciclistas y peatonales, el verdecimiento a lo largo de la ruta, etc. En este sector, Île-de-France Mobilités ha planeado estudiar las propuestas alternativas recogidas durante la consulta sobre la ubicación de la estación de Avron para facilitar las conexiones de autobús.

*Nombres provisionales de estaciones

** La presentación del proyecto se actualizará cuando se finalicen los estudios preliminares del diagrama esquemático