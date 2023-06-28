La ampliación del RER E hacia el oeste en Mantes-la-Jolie (EOLE)

Actualmente, el RER E da servicio a tres estaciones en la zona de estudio (Chelles, Val de Fontenay y Nogent-le-Perreux). Se están trabajando para ampliar el RER E hacia el oeste y así completar el cruce completo de París (actualmente limitado a Hausmann – Saint-Lazare). Esta ampliación también permitirá crear un enlace directo entre la Gare du Nord (estación de metro Magenta) y La Défense. El extremo occidental estará inicialmente situado en el nuevo distrito de La Folie en Nanterre (más allá de La Défense, a mediados de 2024), y luego en Mantes-la-Jolie (a finales de 2026). Cuando se abra la línea completa hacia Mantes-la-Jolie, se planea dividir la línea en dos subpartes con un tramo común en París. Las misiones "Oeste", que vienen de Mantes-la-Jolie, terminarán en la estación RosaParks. Las misiones "Este" tendrán como terminal Nanterre – La Folie.

Para más información: https://www.rer-eole.fr/