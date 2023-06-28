La ampliación del tranvía T1 hasta Val de Fontenay

El proyecto, bajo la gestión conjunta de CD93 y RATP, tiene como objetivo ampliar la línea de tranvía T1 desde la actual terminal de Noisy-le-Sec (93) hasta la estación Val de Fontenay en Fontenay-sous-Bois (94).

Esta ampliación servirá a las localidades de Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois y Fontenay-sous-Bois, mejorando así los servicios de transporte público en el este de París y abriendo los distritos que atraviesa. También mejorará el entorno vital recalificando las carreteras utilizadas, en particular el sector de la A186 reconvertido en una avenida ajardinada y el de la RD86 en Fontenay-sous-Bois.

En cuanto al área de estudio, esta ampliación refuerza la oferta estructurada de transporte público en el conjunto de Val de Fontenay al crear nuevas posibilidades de viaje.

La ampliación está prevista para ser puesta en marcha para "2027" hasta la estación Rue de Rosny y para "2029" en Val de Fontenay.

Para más información: www.t1bobigny-valdefontenay.fr