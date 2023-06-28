La remodelación del centro de la estación Val de Fontenay

El sector del Val de Fontenay está experimentando una fuerte dinámica de desarrollo tanto en términos de transporte como de desarrollo urbano. Para 2035, el nudo de la estación Val de Fontenay acogerá la llegada de nuevas líneas de transporte (línea 15 de metro, tranvía T1 y Bus Bords de Marne) y numerosos proyectos urbanos. Para 2035, se espera que el número de pasajeros en la estación de Val de Fontenay aumente un 115%. Un proyecto para remodelar el centro de la estación está en fase de estudio preliminar (AVP): se ocupa de los espacios dentro de la estación para mejorar el tráfico de pasajeros y las conexiones, y de los espacios alrededor de la estación para facilitar la intermodalidad (peatones, bicicletas, autobuses, metro, etc.).

Para más información: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/gare-reamenagement-gare-de-val-de-fontenay