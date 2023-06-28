La línea 15 del metro que sirve a la estación Val-de-Fontenay

A lo largo de 23 km, la línea 15 Este atravesará 13 municipios en dos departamentos, Seine-Saint-Denis y Val-de-Marne. Beneficiará directamente a 675.000 habitantes. Está previsto que esté puesta en servicio para 2030. Con los tramos sur y oeste de la línea 15, formará una gran circunvalación de 75 km alrededor de la capital. La línea parará en Val de Fontenay y Nogent Le Perreux.

Para más información: https://www.societedugrandparis.fr/ligne-15-est