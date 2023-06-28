Neuilly-sur-Marne / Gournay-sur-Marne

Descubre los desarrollos previstos en este sector, en la fase preliminar de estudio y presentados a la consulta antes del invierno de 2020-2021**:

En esta parte del recorrido, el autobús Bords de Marne circulará por la Avenue Jean Jaurès en Neuilly-sur-Marne y la Rue de Paris, en el límite municipal de Chelles y Gournay-sur-Marne.

Se ofrecen 5 estaciones en esta línea de 2,2 km:

Blancheville / Ville Evrard*

Casa Blanca*

El futuro*

Punta de Gournay*

Rue du Port*

Los carriles dedicados a autobuses estarán situados en el centro de la carretera entre "Blancheville / Ville Evrard" y la "Pointe de Gournay", luego situados en el lado norte de la calle hasta "Rue du Port" (la ubicación de los carriles dedicados a autobuses en el centro de la carretera se estudiará durante los estudios preliminares conocidos como el "Diagrama esquemático").

Los desarrollos permitirán atender a los proyectos urbanos en desarrollo, cruzar importantes cruces de carreteras y garantizar una remodelación urbana de la entrada a Chelles.

Durante la consulta preliminar, se consideró la reducción del número de carriles dedicados a los conductores en este sector según dos opciones entre Blancheville-Evrard y Pointe de Gournay, con el objetivo de profundizar cada una en los siguientes estudios:

dos carriles en dirección a París y un carril hacia Chelles,

Un carril en cada dirección.

Desde la Pointe de Gournay, se mantienen 3 carriles asignados a los conductores para limitar el impacto en el tráfico rodado.

Al norte de la carretera hay un carril bici de doble sentido.

Tras la consulta preliminar, se están realizando estudios preliminares que buscan especificar y profundizar en los desarrollos del proyecto: la distribución de las funcionalidades en la carretera y, en particular, el número de carriles viales, la ubicación precisa de terminales y estaciones, los métodos de funcionamiento de los autobuses, el número de carriles viarios y la gestión de los cruces, la inserción de continuidades ciclistas y peatonales, el verdecimiento a lo largo de la ruta, etc.

En este sector, Île-de-France Mobilités ha confirmado que durante estos estudios se examinarán en particular los siguientes:

los impactos del proyecto en el tráfico viario, para informar la elección del desarrollo que finalmente se llevará a la investigación pública. Las autoridades locales estarán muy implicadas en los debates sobre este tema. Los desarrollos propuestos deben ser consistentes de un extremo a otro de la ruta para evitar la apariencia de "cuellos de botella".

para informar la elección del desarrollo que finalmente se llevará a la investigación pública. Las autoridades locales estarán muy implicadas en los debates sobre este tema. Los desarrollos propuestos deben ser consistentes de un extremo a otro de la ruta para evitar la apariencia de "cuellos de botella". los principios operativos de las intersecciones,

los principales puntos de congestión vial y la definición de las medidas necesarias en las carreteras cercanas a la antigua RN34, la instalación de carriles exclusivos

entre las estaciones de Pointe de Gournay y Rue du Port, la interconexión entre los Bus Bords de Marne y la estación Neuilly-Plaisance para facilitar conexiones para todos los modos (peatones, ciclistas, usuarios del transporte público).

* Los nombres de las estaciones son provisionales

** La presentación del proyecto se actualizará cuando se finalicen los estudios preliminares del diagrama esquemático