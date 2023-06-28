Estructuración de proyectos de desarrollo de suelos
Proyectos urbanos en el sector del Val de Fontenay
La operación urbanística, que abarca 85 hectáreas, se encuentra al norte y alrededor del clúster del Val de Fontenay, y tiene como objetivo:
- Abriendo el distrito de Alouettes de otras zonas de la ciudad;
- Desarrollar instalaciones de uso mixto (oficinas, vivienda, comercio y servicios, actividades e instalaciones);
- Apoyar el desarrollo económico del sector mediante proyectos atractivos a gran escala;
- Tener en cuenta los temas medioambientales, el desarrollo sostenible y la ecología urbana mediante desarrollos ejemplares;
- Desarrollar y recalificar los espacios públicos de manera que pacificen los flujos, promuevan modos de transporte suaves y creen espacios públicos animados y amigables que sean accesibles para todos.
El programa provisional prevé la liberación de 565.952 m² de superficie para 2035.
Esta operación permite la creación del ZAC Marais Pointe Joncs-Marins distribuido en diferentes sectores, algunos de los cuales están cerca de la ruta del proyecto Bus Bords de Marne. Como qué:
- El sector Îlot la Pointe, con la operación Quartus, cuya obra se completó en 2023, ofrece 47.000 m² de oficinas y 140 viviendas;
- El sector Péripôle Nord, en el que el proyecto planea finalizar a largo plazo, incluye el desarrollo de un proyecto urbano, así como el desarrollo del nudo de la estación Val de Fontenay;
- La Allée des Sablons (Péripôle Sud), conectada con la Rue Carnot, también será transformada como parte del desarrollo del nudo de la estación Val de Fontenay.
Plano del proyecto de concesión Fontenay-Alouettes (izquierda) y enfoque en la zona mixta de desarrollo Point Joncs-Marins (derecha)
La Maison Blanche ZAC
Perspectiva del parque Maison Blanche en Neuilly-sur-Marne - Fuente: Ayuntamiento de Neuilly-sur-Marne (2020)
Situado en el emplazamiento del antiguo hospital Maison Blanche en Neuilly-sur-Marne, el ZAC construido por Grand Paris Aménagement para encargo de Grand Paris Grand Est se encuentra en 59 hectáreas. Finalmente albergará alrededor de 4.000 viviendas, tiendas, dos grupos escolares, una guardería y una guardería, un conservatorio de música, danza y teatro, un centro cultural y espacios públicos. Se entregaron unas 1.000 viviendas entre 2020 y 2022, y el resto de viviendas se entregarán más adelante. Los principales accesos a este nuevo distrito están previstos desde la antigua RN34 en la Avenue Antonin Artaud, la Rue Renée Vivien y la Avenue Jean Stephan.