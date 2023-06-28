Estructuración de proyectos de desarrollo de suelos

Proyectos urbanos en el sector del Val de Fontenay

La operación urbanística, que abarca 85 hectáreas, se encuentra al norte y alrededor del clúster del Val de Fontenay, y tiene como objetivo:

Abriendo el distrito de Alouettes de otras zonas de la ciudad;

Desarrollar instalaciones de uso mixto (oficinas, vivienda, comercio y servicios, actividades e instalaciones);

Apoyar el desarrollo económico del sector mediante proyectos atractivos a gran escala;

Tener en cuenta los temas medioambientales, el desarrollo sostenible y la ecología urbana mediante desarrollos ejemplares;

Desarrollar y recalificar los espacios públicos de manera que pacificen los flujos, promuevan modos de transporte suaves y creen espacios públicos animados y amigables que sean accesibles para todos.

El programa provisional prevé la liberación de 565.952 m² de superficie para 2035.

Esta operación permite la creación del ZAC Marais Pointe Joncs-Marins distribuido en diferentes sectores, algunos de los cuales están cerca de la ruta del proyecto Bus Bords de Marne. Como qué: