¿Cuál es el seguimiento de las opiniones y comentarios recogidos durante la consulta preliminar?

Al final de la consulta, Île-de-France Mobilités elaboró un informe en el que se enumeraban los intercambios y opiniones expresados y especificaba qué extrae de ellos en cuanto a lecciones y orientaciones para la continuación de los estudios a realizar, de modo que el proyecto responda mejor a las necesidades y expectativas del territorio. Este documento fue validado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 14 de abril de 2021 y está disponible en la biblioteca multimedia del sitio. Esto alimenta el proyecto y guió la realización de los estudios preliminares. Desde entonces, el proyecto ha sido objeto de numerosas optimizaciones en estrecha consulta con todas las autoridades locales : la sección "Recorriendo la ruta" detalla la evolución del proyecto desde la consulta preliminar, sector por sector. El informe de la consulta preliminar y en curso se adjuntará al expediente de la investigación pública.