¿Por qué eliminar las estaciones de autobuses? ¿Cómo se definieron las ubicaciones de las emisoras?

El proyecto Bus Bords de Marne propone una reorganización y optimización de las estaciones de autobuses existentes para asegurar un buen equilibrio entre el buen servicio del territorio y una oferta eficiente de autobuses. Hoy en día, 22 estaciones de autobús, a veces muy cercanas entre sí y poco concurridas, se encuentran en la antigua RN34. Los Bus Bords de Marne darán servicio a 17 estaciones, separadas de media por 500 m (es decir, unos 5 minutos a pie) para limitar el impacto en la velocidad comercial de los autobuses. Este principio se aplica habitualmente en la estructuración de líneas de transporte público como el Bus Rapid Transit. Las ubicaciones finalmente seleccionadas se describen en la página web.