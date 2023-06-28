Triángulo de Val de Fontenay

Descubre los desarrollos previstos en este sector, en la fase preliminar de estudio y presentados a la consulta antes del invierno de 2020-2021**:

En Fontenay-sous-Bois y Le Perreux-sur-Marne, el "triángulo" del Val de Fontenay está formado por la Avenue du Général de Gaulle / de Lattre de Tassigny, la Rue Carnot y la Avenue Louison-Bobet / Boulevard R. Poincaré.

Se propone 1 parada por sentido en esta línea de 1,8 km:

Carnot* hasta el extremo de Val de Fontenay

Bobet* a Chelles.

Los Bus Bords de Marne circularán en una sola dirección. Para no interrumpir el tráfico rodado, el proyecto prevé 2 carriles para los conductores en la Avenue du G. de Gaulle / de Lattre de Tassigny y L. Bobet / Boulevard R. Poincaré, y 3 carriles de tráfico en la Rue Carnot.

Se construirá un carril bici de doble sentido a lo largo de todo el triángulo.

Entre el cruce Carnot/Bobet y la terminal de Val de Fontenay (Avenue Louison Bobet), los autobuses circularán en tráfico general, en ambas direcciones.

Las instalaciones dedicadas a autobuses facilitarán la conexión con el centro de Val de Fontenay sin dificultar el acceso a la A86 para los conductores y facilitarán el tráfico en el cruce Carnot / Lattre de Tassigny.

Tras la consulta preliminar, se están realizando estudios preliminares que buscan especificar y profundizar en los desarrollos del proyecto: la distribución de las funcionalidades en la carretera y, en particular, el número de carriles viales, la ubicación precisa de terminales y estaciones, los métodos de funcionamiento de los autobuses, el número de carriles viarios y la gestión de los cruces, la inserción de continuidades ciclistas y peatonales, el verdecimiento a lo largo de la ruta, etc. En este sector, Île-de-France Mobilités está estudiando las propuestas alternativas recogidas durante la consulta sobre la ubicación precisa del terminal dentro del conjunto Val de Fontenay para facilitar conexiones para todos los modos (peatones, ciclistas, usuarios del transporte público).

*Nombres provisionales de estaciones

** La presentación del proyecto se actualizará cuando se finalicen los estudios preliminares del diagrama esquemático