Aplicación

Abierto a todos —particulares, personas jurídicas, empresas privadas, autoridades locales o asociaciones— el programa Estaciones del Mañana ofrece tres emisoras más para solicitar.

Las siguientes tres estaciones ya tienen el trabajo de cumplimiento completado, así que solo tienes que venir a dar los últimos retoques y dejar las maletas para dar vida a tu proyecto:

Saint-Mammès (Línea R): Solicitudes hasta el 3 de abril de 2026.

Solicitudes hasta el 3 de abril de 2026. Saint-Chéron (Línea C): Solicitudes hasta el 19 de abril de 2026.

Solicitudes hasta el 19 de abril de 2026. Nosotros (Línea J): Solicitudes hasta el 19 de abril de 2026.

¡A vuestros conceptos y haznos soñar con las estaciones del mañana!