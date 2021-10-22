Proyectos
Líderes de proyecto en el lugar
Muchos líderes de proyectos ya han podido beneficiarse del programa Stations of Tomorrow y llevan más o menos tiempo en emisiones de los suburbios de Île-de-France:
- Santeuil-le-Perchay (Línea J) - CoopVexin - Cooperativa
- Couilly-Saint-Germain-Quincy (Línea T14) - Mamours & Co - Casa de niñeras
- Bessancourt (Línea H) - Maison Zamparo - Floristería
- Bourron-Marlotte-Grez (Línea R) - Joema - Tienda de segunda mano
- L'Etang-la-Ville (Línea L) - Aux Quais - Tetería
- Méry-sur-Oise (Línea H) - Baguette M - Panadería
- Le Coudray-Montceaux (Línea D) - Ciudad - Maison des Berges de Seine
Ganadores de la convocatoria de proyectos 2025
Los ganadores de la convocatoria de proyectos Tomorrow's Stations of Tomorrow 2025 fueron anunciados oficialmente en los Asises des Transports dans la Ruralité el 5 de diciembre de 2025 y son los siguientes:
- Bougival (Línea L) – Cœur – Estación Tiers-lieu
- Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
- Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café
- L'Isle Adam Parmain (Línea H) – La Gare Fermière – Frutería de cortocircuitos
- Livry sur Seine (Línea R) – La Lyre Gourmande – Pastelería
- Massy Verrières (RER B y C) – Descanso para costura – Café / Servicio personal
- Lardy (RER C) – La MEUP – Café cooperativo con acciones culturales y medioambientales
- Vaux sur Seine (Línea J) – Chez Julie – Café Jeux
- Villiers Montbarbin (T14) – El Moulin Jaune – Espacio cultural