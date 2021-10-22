Los ganadores de la convocatoria de proyectos Stations of Tomorrow fueron anunciados oficialmente en las Assises des Transports dans la Ruralité el 5 de diciembre de 2025 y son los siguientes:

Bougival (Línea L) – Cœur – Estación Tiers-lieu

Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café

Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café

L'Isle Adam Parmain (Línea H) – La Gare Fermière – Frutería de cortocircuitos

Livry sur Seine (Línea R) – La Lyre Gourmande – Pastelería

Massy Verrières (RER B y C) – Descanso para costura – Café / Servicio personal

Lardy (RER C) – La MEUP – Café cooperativo con acciones culturales y medioambientales

Vaux sur Seine (Línea J) – Chez Julie – Café Jeux

Villiers Montbarbin (T14) – El Moulin Jaune – Espacio cultural