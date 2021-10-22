Ganadores
Ganadores de la convocatoria de proyectos
Los ganadores de la convocatoria de proyectos Stations of Tomorrow fueron anunciados oficialmente en las Assises des Transports dans la Ruralité el 5 de diciembre de 2025 y son los siguientes:
- Bougival (Línea L) – Cœur – Estación Tiers-lieu
- Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
- Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café
- L'Isle Adam Parmain (Línea H) – La Gare Fermière – Frutería de cortocircuitos
- Livry sur Seine (Línea R) – La Lyre Gourmande – Pastelería
- Massy Verrières (RER B y C) – Descanso para costura – Café / Servicio personal
- Lardy (RER C) – La MEUP – Café cooperativo con acciones culturales y medioambientales
- Vaux sur Seine (Línea J) – Chez Julie – Café Jeux
- Villiers Montbarbin (T14) – El Moulin Jaune – Espacio cultural