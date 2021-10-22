Poste - Estación

Convocatoria para proyectosGares de demain

Ganadores

Ganadores de la convocatoria de proyectos

Los ganadores de la convocatoria de proyectos Stations of Tomorrow fueron anunciados oficialmente en las Assises des Transports dans la Ruralité el 5 de diciembre de 2025 y son los siguientes:

  • Bougival (Línea L) – Cœur – Estación Tiers-lieu
  • Etréchy (RER C) – Café Lykka – Café
  • Evry Val de Seine (RER D) – La boîte à T – Café
  • L'Isle Adam Parmain (Línea H) – La Gare Fermière – Frutería de cortocircuitos
  • Livry sur Seine (Línea R) – La Lyre Gourmande – Pastelería
  • Massy Verrières (RER B y C) – Descanso para costura – Café / Servicio personal
  • Lardy (RER C) – La MEUP – Café cooperativo con acciones culturales y medioambientales
  • Vaux sur Seine (Línea J) – Chez Julie – Café Jeux
  • Villiers Montbarbin (T14) – El Moulin Jaune – Espacio cultural