Tras los estudios preliminares (DOCP), se organizó una consulta sobre el proyecto para extender el Metro 1 hasta Val de Fontenay, de acuerdo con el Código Medioambiental.

El 4 de junio de 2014, la Comisión Nacional de Debate Público recomendó la organización de una consulta con el público, bajo el amparo de una persona independiente que sería el garante. El 2 de julio de 2014, nombró a la señora Claude Brévan como aval de la consulta.

La consulta tuvo lugar del 10 de noviembre de 2014 al 10 de enero de 2015. Sus objetivos eran:

• Informar a los habitantes, cargos electos y actores económicos y asociados de los municipios cruzados sobre el proyecto,

• Intercambiar con estos últimos para escuchar su opinión y enriquecer el proyecto según sus propuestas.

Ha generado una participación significativa y rica de habitantes, usuarios y partes interesadas de todos los territorios. Puedes consultar todas las opiniones enviadas a través del formulario de opinión en línea: Consulta las opiniones de la consulta anterior.

Como parte de la consulta, se presentaron al público tres variantes de ruta para su opinión.

El balance

El 8 de julio de 2015, la Junta Directiva de Île-de-France Mobilités (entonces STIF) adoptó el informe sobre la consulta de la extensión del Metro 1 hasta Val de Fontenay, recogiendo todas las opiniones expresadas a través de la página web, los mapas en T y las reuniones públicas. El informe tiene en cuenta las lecciones aprendidas de la consulta y toma nota del informe elaborado por el garante de la consulta.

• Consultar el informe de la consulta o el resumen.

• Consulta el informe del avalante.

El Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités decidió entonces continuar los estudios basándose en:

• Dos variantes de la estación Les Rigollots, y para proponer al final del esquema esquemático, la variante elegida,

• Una estación terminal al este de la estación Val de Fontenay, un factor en el buen rendimiento del Metro 1 extendido y que garantiza una buena calidad de conexión,

• Un aprofundamiento de la ruta 1 que pasa por la estación intermedia de Grands Pêchers y la ruta alternativa que sirve al cruce de Verdún y permite un final en Val de Fontenay Est, proponiendo luego la variante elegida dentro del marco del diagrama esquemático.

Desde la consulta hasta la investigación pública

Entre la consulta de 2014 y la investigación pública de 2022, el diálogo con el territorio continuó a medida que avanzaban los estudios.

En la reunión del comité de seguimiento del 19 de octubre de 2016, que reunió a los socios y funcionarios electos implicados en la ampliación, Île-de-France Mobilités presentó las conclusiones de los estudios sobre variantes intermedias de estaciones realizados con la RATP. La elección de la ruta que pasaba por la estación de Grands Pêchers fue retenida por todos los socios para la continuación de los estudios esquemáticos.

Estos estudios pretendían profundizar en la solución elegida entre las diferentes variantes. Al mismo tiempo, las autoridades locales afectadas por la ruta han participado en intercambios regulares.

Todas estas discusiones, que se llevaron a cabo en paralelo con la realización de los estudios, llevaron a Île-de-France Mobilités y RATP a optimizar el proyecto presentado en consulta, mediante varios cambios, sin modificar las características principales del proyecto.