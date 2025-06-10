AmpliaciónChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

La línea 1 del metro, la línea histórica del metro totalmente automático de Île-de-France, conecta La Défense (92) con el Château de Vincennes (94) cruzando París de oeste a este.

El proyecto de extenderse hacia el este en dirección a Val de Fontenay debería permitir servir a 3 nuevas estaciones, apoyando el desarrollo urbano de barrios que actualmente están alejados de las redes de transporte público en proceso de estructuración. Mejorará el servicio a Vincennes (94), Fontenay-sous-Bois (94) y Montreuil (93) y ofrecerá conexión con el RER A y E, la línea 15 del metro, el tranvía T1 y el servicio de autobuses de alta altura Bus Bords de Marne. El proyecto forma parte del Plan Director de la Región de Île-de-France – Medio Ambiente 2040 (SDRIF-E) y actualmente está en proceso de estudio.