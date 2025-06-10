MetroLínea 1

AmpliaciónChâteau de Vincennes < > Val de Fontenay

La línea 1 del metro, la línea histórica del metro totalmente automático de Île-de-France, conecta La Défense (92) con el Château de Vincennes (94) cruzando París de oeste a este.

El proyecto de extenderse hacia el este en dirección a Val de Fontenay debería permitir servir a 3 nuevas estaciones, apoyando el desarrollo urbano de barrios que actualmente están alejados de las redes de transporte público en proceso de estructuración. Mejorará el servicio a Vincennes (94), Fontenay-sous-Bois (94) y Montreuil (93) y ofrecerá conexión con el RER A y E, la línea 15 del metro, el tranvía T1 y el servicio de autobuses de alta altura Bus Bords de Marne. El proyecto forma parte del Plan Director de la Región de Île-de-France – Medio Ambiente 2040 (SDRIF-E) y actualmente está en proceso de estudio.

Estado
Sociedad de Grandes Proyectos
Región de Île-de-France
RATP
Île-de-France Mobilités

Noticias

Publicado el

Lanzamiento de estudios geotécnicos e hidrogeológicos en la ruta

Plan

Cifras clave

Numerosas conexiones

con las líneas de autobús y de transporte de la estación de Val de Fontenay

5Millas

de trazar aproximadamente

Calendario

Financiación y actores
  1. 2014-2015
    Consulta previa
  2. 2016-2020
    Estudios preliminares
  3. Diciembre de 2020
    Aprobación del diagrama esquemático y del expediente de investigación pública por parte del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités
  4. 31 de enero - 2 de marzo de 2022
    Investigación de interés público
  5. Diciembre de 2024
    Aprobación por parte del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités para la financiación de la reanudación de los estudios
  6. Hoy
    2025
    Reanudación de los estudios
  7. Próximamente habrá una nueva encuesta de interés público