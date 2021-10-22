El proyecto de ampliación de la línea 1 del metro tiene como objetivo atender 3 nuevas estaciones a lo largo de casi 5 km:

Una primera estación Les Rigollots*, en Fontenay-sous-Bois,

Una estación intermedia de Grands Pêchers*, en Montreuil,

Y una estación terminal, Val de Fontenay*, en Fontenay-sous-Bois.

*Los nombres de las estaciones son provisionales.

Las modalidades de integración de las estaciones y su acceso serán reevaluadas como parte de la reanudación de los estudios.