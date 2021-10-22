El proyecto
El proyecto de ampliación de la línea 1 del metro tiene como objetivo atender 3 nuevas estaciones a lo largo de casi 5 km:
- Una primera estación Les Rigollots*, en Fontenay-sous-Bois,
- Una estación intermedia de Grands Pêchers*, en Montreuil,
- Y una estación terminal, Val de Fontenay*, en Fontenay-sous-Bois.
*Los nombres de las estaciones son provisionales.
Las modalidades de integración de las estaciones y su acceso serán reevaluadas como parte de la reanudación de los estudios.
Los objetivos del proyecto
Mejora del acceso a centros de empleo y estudios y a las principales instalaciones de la región
Promover el cambio modal y ofrecer una alternativa fiable y cómoda al coche privado para viajar
Apoyo al desarrollo de los territorios servidos
Los beneficios del proyecto
La ampliación de la línea 1 ofrecerá a los usuarios de los distritos servidos un enlace rápido con París y Val de Fontenay gracias a una línea de metro totalmente automatizada. También promoverá una mejor conexión con las nuevas líneas de transporte en Val de Fontenay, reforzando la red de transporte en la región de Île-de-France.
Métodos de construcción
El trabajo en un túnel de metro se realiza principalmente bajo tierra, la mayoría de las veces con el uso de una máquina tuneladora; y ocasionalmente desde la superficie (en corte y cobertura cuando es posible) para estaciones, estructuras auxiliares, el centro de avería de trenes. La conexión con la estación trasera del Château de Vincennes debe hacerse en parte desde la superficie y en parte por debajo del suelo.