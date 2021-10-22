Desde el origen del proyecto, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a involucrar al público y a los actores locales en los estudios.

En 2015, Île-de-France Mobilités organizó una consulta preliminar bajo el amparo de la Comisión Nacional de Debate Público (CNDP), destinada a presentar el proyecto y permitir que el público expresara su conveniencia.

En 2022, Île-de-France Mobilités presentó el proyecto durante una investigación pública, bajo el amparo de una comisión independiente de investigación nombrada por el Tribunal Administrativo de Melun.