Se prestará especial atención al Bois de Vincennes con el objetivo de limitar los impactos a un mínimo estricto y construir un ambicioso proyecto de compensación que esté a la altura de los retos del Bois de Vincennes, para los efectos que no pudieron evitarse tras la reducción.

En cuanto a la terminal en Val de Fontenay y su estación trasera con la construcción del centro de avería de trenes, los estudios se centrarán en profundizar todos los posibles escenarios según la urbanización del sector, con el objetivo de reducir los efectos sobre los residentes y la actividad local, especialmente durante la fase de construcción. Este trabajo se llevará a cabo en colaboración con las autoridades locales correspondientes.