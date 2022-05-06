El 14 de diciembre de 2022, el Estado emitió la decisión de no declarar la utilidad pública del proyecto tal como está. Al confirmar y afirmar la utilidad de la extensión de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay, el Gobierno solicita más estudios,...
Noticias
Filtrar las noticias
Publicado el
Publicado el
Publicado el
Lectura 1 min
Reanudación de los estudios
Publicado el
Lectura 1 min
La decisión del Estado
Publicado el
El ayuntamiento aprobó por unanimidad la declaración del proyecto con 2 modificaciones y 7 compromisos que permiten mejorar a los propietarios del proyecto y solicita a los prefectos que pronuncien su declaración de utilidad pública.
Publicado el
El 11 de abril de 2022, la comisión de investigación presentó su informe al Prefecto de Val-de-Marne, en el que emitió una opinión desfavorable sobre el proyecto de ampliación de la línea 1 hasta Val de Fontenay.