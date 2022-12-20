La decisión del Estado

Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2022

El 14 de diciembre de 2022, el Estado emitió la decisión de no declarar la utilidad pública del proyecto tal como está. Al confirmar y afirmar la utilidad de la extensión de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay, el Gobierno solicita más estudios, en particular para optimizar sus impactos medioambientales.

Ile-de-France Mobilités, la copropietaria del proyecto, recuerda la necesidad de continuar el proyecto y los compromisos que ya ha asumido en su declaración de proyecto para responder a cada una de las reservas desarrolladas por la comisión de investigación. Île-de-France Mobilité solicita al Estado su compromiso con la CPER para continuar los estudios. Para más detalles, lee el comunicado de prensa.