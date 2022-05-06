Publicación del informe de la Comisión de Investigación

Fecha de publicación: 6 de mayo de 2022

El 11 de abril de 2022, la comisión de investigación presentó su informe al Prefecto de Val-de-Marne, en el que emitió una opinión desfavorable sobre el proyecto de ampliación de la línea 1 hasta Val de Fontenay.

Este informe fue enviado por la prefectura del Val de Marne a Île-de-France Mobilités el 3 de mayo de 2022.

Île-de-France Mobilités y RATP, como copropietarios del proyecto, están realizando un análisis detallado de esta opinión para decidir el seguimiento que se dará.

Descargue el informe de la comisión de investigación.

Descargar la opinión y las conclusiones fundamentadas del comité de investigación