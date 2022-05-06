Publicación del informe de la Comisión de Investigación
Fecha de publicación: 6 de mayo de 2022
El 11 de abril de 2022, la comisión de investigación presentó su informe al Prefecto de Val-de-Marne, en el que emitió una opinión desfavorable sobre el proyecto de ampliación de la línea 1 hasta Val de Fontenay.
Este informe fue enviado por la prefectura del Val de Marne a Île-de-France Mobilités el 3 de mayo de 2022.
Île-de-France Mobilités y RATP, como copropietarios del proyecto, están realizando un análisis detallado de esta opinión para decidir el seguimiento que se dará.
