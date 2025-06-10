Reanudación de los estudios

Tras una investigación pública marcada por una fuerte participación y opiniones contrastantes, Île-de-France Mobilités reanuda los estudios para extender la línea 1 del metro hasta Val de Fontenay.

En diciembre de 2024, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités aprobó el acuerdo de financiación que permitirá realizar estudios preliminares del Esquema de Principios en mayor profundidad y preparar una nueva investigación pública. Estos estudios, financiados bajo el CPER (Contrato de Plan Estado-Región), se realizarán sobre la base de los resultados de la primera investigación pública y las decisiones del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités.

La autoridad organizadora de la movilidad tiene la fuerte ambición de aplicar estrictamente la secuencia de evitar, reducir y compensar y llevar a cabo una operación ejemplar a nivel social, sanitario y medioambiental en todas las fases del proyecto.

El diálogo con los actores y partes interesadas locales de las fases anteriores sigue siendo una prioridad para el propietario del proyecto. Así, Île-de-France Mobilités pretende fortalecer este vínculo para garantizar un diseño del proyecto acorde con las expectativas del territorio.

Este enfoque ilustra el deseo de Île-de-France Mobilités de conciliar los requisitos técnicos y las expectativas de los ciudadanos para lograr un proyecto compartido de ampliación de la línea 1, estructurando para el futuro del transporte en la región.