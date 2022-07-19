Declaración de proyecto aprobada y compromisos de mejora

Fecha de publicación: 19 de julio de 2022

Tras la investigación pública celebrada del 31 de enero al 2 de marzo de 2022, que recibió 8.229 observaciones, y tras tomar nota del informe de la comisión de investigación publicado el 2 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités se reunió el 12 de julio de 2022 para debatir el seguimiento del proyecto.

El ayuntamiento aprobó por unanimidad la declaración del proyecto con 2 modificaciones y 7 compromisos que permiten mejorar a los propietarios del proyecto y solicita a los prefectos que pronuncien su declaración de utilidad pública.

A continuación, puedes ver:

> Deliberaciones del Consejo de Administración

> Su primer anexo "Razones y consideraciones que justifican el interés general del proyecto de ampliación de la línea 1 del metro"

> Su segundo anexo "Medidas para evitar, reducir y compensar los importantes efectos negativos del proyecto de extensión de la línea 1 del metro hasta Val de Fontenay sobre el medio ambiente o la salud humana"