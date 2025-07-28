El programa de reanudación de los estudios del proyecto

La investigación pública sobre el proyecto de ampliación de la línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay estuvo marcada por una fuerte participación y opiniones contrastantes entre un fuerte apoyo al proyecto (esencial para abrir los territorios atravesados) y oposición (impactos considerados demasiado importantes en relación con los beneficios esperados).



Hoy, los copropietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités y RATP, reanudan los estudios para este proyecto, guiados por las lecciones aprendidas de esta primera investigación pública. ¿El objetivo? Reconciliando los requisitos técnicos y medioambientales, así como las expectativas ciudadanas para lograr un proyecto compartido de extensión de la línea 1 hasta Val de Fontenay, estructurando el futuro del transporte en la región, respetando al tiempo las cuestiones medioambientales.

Evitar, reducir, compensar: el método riguroso que guía la reanudación de los estudios del proyecto

Todos los estudios se llevarán a cabo siguiendo un riguroso enfoque "ERC" orientado sobre todo a evitar los impactos del proyecto en su entorno. Por tanto, los estudios se centrarán primero en identificar todas las medidas de evitación que se implementarán en el proyecto. Para los impactos que no se pudieron evitar, será necesario reducirlos tanto como sea posible en duración, intensidad y alcance. Finalmente, se compensarán los impactos residuales que queden al final de estas dos fases.

Sobre el plan de estudios

Los estudios abordarán:

Oportunidades para mejorar y optimizar los principios de integración para:

> la conexión con el terminal "Château de Vincennes" de la línea existente, en el sector de Bois de Vincennes, una zona con muy grandes intereses

> la construcción de la estación trasera y del Centro de Avería de Trenes, más allá de la terminal Val de Fontenay

> los principios de la aparición de las tres estaciones

Las condiciones para llevar a cabo el proyecto (derechos de paso del emplazamiento, métodos de construcción, duración de la obra, reducción de molestias)

Impactos medioambientales

Impactos urbanos, en particular las áreas terrestres afectadas y los impactos en el tráfico rodado

Limitaciones operativas, incluso en la línea existente

Costes de implementación

También se actualizarán las previsiones de pasajeros de la línea y la evaluación socioeconómica del proyecto

Serán necesarios varios diagnósticos para alimentar estos estudios con datos fiables: inventario de árboles, estudios de suelo, geotecnia, levantamientos topográficos, estudios de tráfico, etc.

Un diálogo que siempre es continuo

El diálogo con los actores locales, los grupos de interés y el público en general sigue siendo una prioridad para los propietarios de proyectos. Por ello, Île-de-France Mobilités y la RATP pretenden fortalecer este vínculo. Los estudios se compartirán con todos para garantizar un diseño que tenga en cuenta las expectativas y limitaciones del territorio. Île-de-France Mobilités definirá los términos de intercambio con el público en los próximos meses.

