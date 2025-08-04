Lanzamiento de estudios geotécnicos e hidrogeológicos en la ruta

Como parte de la reanudación de los estudios sobre el proyecto para extender la Línea 1 del Metro hasta Val de Fontenay, la RATP lanzará varios diagnósticos sobre la naturaleza del suelo y las aguas subterráneas a lo largo de la ruta a partir de finales de agosto de 2025.

Estos estudios de campo tienen como objetivo completar el reconocimiento ya realizado en estudios previos, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la investigación pública previa y caracterizar mejor los suelos y las aguas subterráneas. En última instancia, harán posible:

Refinar las opciones técnicas y el método de realizar el trabajo con total seguridad;

Refinar las elecciones de ubicación de cada estructura;

Completar la evaluación ambiental del proyecto.

Los resultados se presentarán en el expediente de la investigación pública.

Los levantamientos que se realizan principalmente en espacios públicos pueden requerir a veces acceso a terrenos privados. Cada encuesta puede durar entre 2 semanas y 1 mes.

Se planifican diferentes tipos de reconocimiento: