Los beneficios del proyecto
Ahorro de tiempo
La Línea 1, extendida hasta Val de Fontenay, ofrecerá a los pasajeros de la extensión un ahorro de tiempo significativo. Estos ahorros de tiempo serán especialmente importantes para los futuros usuarios de las nuevas estaciones intermedias Les Rigollots y Grands Pêchers.
Partidos
La línea extendida 1 conectará con el RER A y E, la línea 15 Este, el tranvía T1 y los Bus Bords de Marne en Val de Fontenay.
Líneas RER A y RER E
El RER A es la línea más transitada de la red de transporte de Île-de-France. Transporta más de 1 millón de pasajeros al día, incluidos unos 600.000 en las partes de la línea al este de Châtelet – Les Halles. Eje estructurado de oeste-este de la Île-de-France, sirve a los principales núcleos del corazón de la aglomeración. Vincennes es la última estación del tronco común del RER A. Fontenay-sous-Bois y Val de Fontenay se encuentran en uno de los dos ramales orientales de la línea (respectivamente en dirección a Boissy-Saint-Léger y Marne-la-Vallée).
El RER E conecta Nanterre La Folie con Chelles y Tournan pasando por el centro de La Défense y París. La estación Val de Fontenay está servida por la rama Noisy-le-Sec – Tournan, que conecta con La Défense y Nanterre La Folie, a través de las estaciones Saint-Lazare, Nord y Est. El proyecto Eole planea extender el RER E hacia el oeste en dirección a Mantes-la-Jolie. El primer tramo hacia La Défense y Nanterre La Folie se inauguró en 2024, y la ampliación hasta Mantes-la-Jolie está prevista para entrar en servicio en 2027.
Línea 15 Este
La línea 15 Este conectará Saint-Denis-Pleyel con Champigny-Centre, a través de la estación Val de Fontenay. La estación Val de Fontenay de la línea 15 Este ofrecerá conexión con la estación RER (A y E) de Val de Fontenay, el tranvía T1 extendido, los Bus Bords de Marne así como la línea 1 del metro extendida. El tramo Saint-Denis Pleyel - Champigny Centre, incluida la estación Val de Fontenay, entrará en servicio para 2031.
El tranvía T1 se extendía hasta Val de Fontenay
El tranvía T1 se ampliará para 2028 desde la actual terminal de Noisy-le-Sec hasta Montreuil, y luego para 2030 hasta Val de Fontenay, donde conectará con la línea 1. Cuando se pongan en marcha las ampliaciones hacia el oeste hasta el Château de Malmaison y hacia el este hasta Val de Fontenay, el tranvía T1 totalizará unos 40 km. La terminal Val de Fontenay del tranvía T1 estará situada cerca de la estación de la línea 1.
Bus Bords de Marne
El servicio de autobús de alta altura Bus Bords de Marne planea conectar Val de Fontenay con Chelles – Gournay (Transilien P, RER E, línea 16 del metro), pasando por Neuilly-Plaisance (RER A). Los Bus Bords de Marne ofrecerán conexión con la línea 1 desde la Allée des Sablons y/o desde la estación de autobuses del conjunto Val de Fontenay.
Reestructuración de las redes de autobuses
La ampliación de la línea 1 hasta Val de Fontenay irá acompañada de una reestructuración de la red de autobuses que da servicio a los municipios del proyecto. Las discusiones sobre esta reestructuración se llevarán a cabo unos meses antes de que se encargue la ampliación, para ajustar la oferta lo más fielmente posible a las necesidades observadas. Se tratará de optimizar el servicio de autobús hacia las principales estaciones o estaciones de las redes ferroviarias, simplificar el recorrido de las líneas y dar servicio a los barrios que hasta ahora han estado sin salida al mar. Esta reestructuración también tendrá en cuenta la reestructuración realizada como parte de la ampliación del tranvía T1 y como parte del proyecto para la nueva línea Bus Bords de Marne.