Los beneficios del proyecto

El RER A es la línea más transitada de la red de transporte de Île-de-France. Transporta más de 1 millón de pasajeros al día, incluidos unos 600.000 en las partes de la línea al este de Châtelet – Les Halles. Eje estructurado de oeste-este de la Île-de-France, sirve a los principales núcleos del corazón de la aglomeración. Vincennes es la última estación del tronco común del RER A. Fontenay-sous-Bois y Val de Fontenay se encuentran en uno de los dos ramales orientales de la línea (respectivamente en dirección a Boissy-Saint-Léger y Marne-la-Vallée).

El RER E conecta Nanterre La Folie con Chelles y Tournan pasando por el centro de La Défense y París. La estación Val de Fontenay está servida por la rama Noisy-le-Sec – Tournan, que conecta con La Défense y Nanterre La Folie, a través de las estaciones Saint-Lazare, Nord y Est. El proyecto Eole planea extender el RER E hacia el oeste en dirección a Mantes-la-Jolie. El primer tramo hacia La Défense y Nanterre La Folie se inauguró en 2024, y la ampliación hasta Mantes-la-Jolie está prevista para entrar en servicio en 2027.