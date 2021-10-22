Financiación y actores
Propietarios conjuntos del proyecto
Como autoridad organizadora de la movilidad sostenible en la región de Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia soluciones innovadoras para satisfacer todas las necesidades de movilidad. Atenta a la gente de la región de Île-de-France, trabaja cada día para mejorar sus trayectos diarios. Île-de-France Mobilités es copropietaria del proyecto para extender la línea 1 hasta Val de Fontenay. Financia el 100% del material rodante y la operación del metro de Île-de-France.
Cada día, la RATP demuestra su capacidad para operar, desarrollar, modernizar y mantener una de las redes multimodales más eficientes (autobús, metro, RER, tranvía), con más de 3.000 millones de viajes al año. Invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros. La RATP es el operador del metro y parte del RER, propietario y gestor de su infraestructura. La RATP es la autoridad contratante conjunta para el proyecto de extensión de la línea 1 hasta Val de Fontenay.
Los financiadores
El Estado está comprometido a ofrecer a los residentes de Île-de-France un transporte más eficiente para avanzar hacia una ciudad sostenible y un estilo de vida más pacífico. El Estado persigue su objetivo de hacer la red de transporte más eficiente integrándola en la dinámica de los territorios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los usuarios, mejorar el acceso al transporte para todos y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France.Para los estudios en profundidad sobre la extensión de la línea 1 y debido a la conexión entre la línea extendida 1 y la línea 15 Este en Val de Fontenay, el Estado ha solicitado a la Société des Grands Projets que asuma su parte habitual de la financiación de los proyectos de metro financiados por el Estado y la región de Île-de-France.
Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. Junto con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar a fondo las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La región le destina recursos financieros muy significativos. Está financiando los estudios preliminares del proyecto hasta un 70%.