Financiación y actores

El Estado está comprometido a ofrecer a los residentes de Île-de-France un transporte más eficiente para avanzar hacia una ciudad sostenible y un estilo de vida más pacífico. El Estado persigue su objetivo de hacer la red de transporte más eficiente integrándola en la dinámica de los territorios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los usuarios, mejorar el acceso al transporte para todos y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France.Para los estudios en profundidad sobre la extensión de la línea 1 y debido a la conexión entre la línea extendida 1 y la línea 15 Este en Val de Fontenay, el Estado ha solicitado a la Société des Grands Projets que asuma su parte habitual de la financiación de los proyectos de metro financiados por el Estado y la región de Île-de-France.