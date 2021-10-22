El calendario provisional
Representación del calendario proyectado del proyecto con la siguiente información:
2022: Estudios preliminares (PCDO)
23 de enero-27 de febrero de 2023: Consulta preliminar
Aproximadamente 1 año: Estudios preliminares y preliminares (diagrama esquemático y expediente de investigación de servicios públicos para el centro de la estación) y consulta continua
Investigación de interés público
3 a 5 años: Estudios detallados (pre-diseño y estudios de proyecto)
3 a 4 años: Obras