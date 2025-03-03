Poste - Estación

ReurbanizaciónPôle-gare Noisy-le-Sec

Consulta de servicios públicos: ¡opinión favorable sobre el proyecto!

Publicado el

Tras la investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Noisy-le-Sec, que tuvo lugar del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2024, el comisionado independiente de investigación emitió una opinión favorable sobre la solicitud de declaración de utilidad pública para el proyecto.

El informe, la opinión y las conclusiones fundamentadas del comisionado investigador están disponibles a continuación.

PDF

Informe de Investigación Pública

Février 2025

PDF

Opiniones y aportaciones fundamentadas

Février 2025

¿Y ahora?

En las próximas semanas, los equipos de Île-de-France Mobilités especificarán el seguimiento que se dará al proyecto en relación con las reservas y recomendaciones realizadas. En las próximas semanas, el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités deliberará sobre la declaración del proyecto para la remodelación del centro de la estación Noisy-le-Sec. A continuación, se pedirá al prefecto de Seine-Saint-Denis que decida sobre la utilidad pública del proyecto.

