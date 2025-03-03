Consulta de servicios públicos: ¡opinión favorable sobre el proyecto!

Tras la investigación pública sobre el proyecto de remodelación del centro de la estación Noisy-le-Sec, que tuvo lugar del 7 de noviembre al 9 de diciembre de 2024, el comisionado independiente de investigación emitió una opinión favorable sobre la solicitud de declaración de utilidad pública para el proyecto.

El informe, la opinión y las conclusiones fundamentadas del comisionado investigador están disponibles a continuación.