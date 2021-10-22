Un plural de gestión de proyectos

Île-de-France Mobilités es la autoridad contratante para los estudios preliminares, así como para la preparación y realización de la investigación pública. Posteriormente, el proyecto del centro de la estación Noisy-le-Sec será llevado a cabo por varios propietarios del proyecto, quienes serán responsables, simultánea o consecutivamente, de los estudios detallados de diseño hasta la ejecución de las obras. Île-de-France Mobilités garantizará la adecuada coordinación de los elementos del programa:

En el perímetro operativo ferroviario, la gestión del proyecto la proporciona SNCF Gares et Connexions;

En el perímetro intermodal operativo, la gestión del proyecto la gestionan la ciudad de Noisy-le-Sec, el Departamento de Seine-Saint-Denis (CD93) en sus carreteras departamentales y la SNCF Gares et Connexions en sus terrenos.