¿Por qué una consulta?

La consulta es un momento de información e intercambio entre los socios del proyecto y el público sobre la oportunidad y las principales características del proyecto.

El STIF, el propietario del proyecto y los financiadores querían organizar esta fase de diálogo con los residentes y viajeros de Val de Fontenay, pero también con las autoridades locales y las asociaciones económicas implicadas.

El objetivo de la consulta es recopilar todas las opiniones sobre los principios fundamentales del proyecto y luego enriquecerlo integrando las necesidades y expectativas del público lo mejor posible.

La consulta sobre la estación de Val de Fontenay tuvo lugar del 20 de febrero al 24 de marzo de 2017.