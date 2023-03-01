¡Cierre de la investigación pública sobre el tranvía 1!

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2019

Del 18 de septiembre al 18 de octubre se celebró la investigación pública sobre el proyecto de ampliación del tranvía 1. Te agradecemos tu participación en esta importante etapa de la vida del proyecto.

Las contribuciones fueron posibles gracias a varias herramientas de participación: el registro electrónico en línea permitía enviar la opinión en línea, las permanencias de la Comisión de Investigación Pública en las ciudades de la ruta (Colombes, Nanterre y Rueil-Malmaison) permitían al público expresar su opinión sobre el registro en papel dedicado a la investigación, o dialogar directamente con los comisionados investigadores para compartir cualquier comentario con ellos.

Residentes, asociaciones, comerciantes y funcionarios electos pudieron consultar el expediente de la investigación de interés público, disponible en los ayuntamientos de Colombes, Nanterre y Rueil-Malmaison, así como en las páginas web del proyecto y de la prefectura.

La comisión de investigación dispone ahora de 30 días para enviar su resumen al prefecto de Hauts-de-Seine. Presentará un informe sobre el progreso de la investigación pública, así como una opinión sobre el proyecto. Estos documentos tendrán en cuenta todas las contribuciones presentadas durante la investigación y permitirán al Prefecto decidir sobre la declaración de utilidad pública del proyecto.