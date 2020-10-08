AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison

El segundo proyecto para extender la T1 hacia el oeste en dirección a Nanterre y Rueil-Malmaison fue declarado de interés público a finales de 2020 y actualmente se encuentra en fase de estudio. Conectará las estaciones "Petit-Colombes" con "Château de Malmaison". Con 15 estaciones separadas de media 500 metros en 7,5 km, la línea permitirá nuevas conexiones con el RER A y la línea L del Transilien, pero también con la futura línea 15 del metro.
4 minutos
entre cada tranvía durante la hora punta
15
Estaciones
7,5 km
de trazado
64.000 pasajeros
por día
26 minutos
entre Petit-Colombes y el Château de Malmaison
Calendario
- 2017-2018Estudios preliminares (Archivo de Objetivos y Características Principales)
- Del 7 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017Consulta previa
- 2017 a febrero de 2019Estudios preliminares y consulta continua (Diagrama esquemático / expediente de consulta de servicios públicos)
- Del 18 de septiembre al 18 de octubre de 2019Investigación pública
- 8 de octubre de 2020Declaración de utilidad pública
- Hoy2024-2025Diseño Complementario, Preliminar y Estudios de Proyecto