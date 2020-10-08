AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison

El segundo proyecto para extender la T1 hacia el oeste en dirección a Nanterre y Rueil-Malmaison fue declarado de interés público a finales de 2020 y actualmente se encuentra en fase de estudio. Conectará las estaciones "Petit-Colombes" con "Château de Malmaison". Con 15 estaciones separadas de media 500 metros en 7,5 km, la línea permitirá nuevas conexiones con el RER A y la línea L del Transilien, pero también con la futura línea 15 del metro.