Tranvía

AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison

El segundo proyecto para extender la T1 hacia el oeste en dirección a Nanterre y Rueil-Malmaison fue declarado de interés público a finales de 2020 y actualmente se encuentra en fase de estudio. Conectará las estaciones "Petit-Colombes" con "Château de Malmaison".  Con 15 estaciones separadas de media 500 metros en 7,5 km, la línea permitirá nuevas conexiones con el RER A y la línea L del Transilien, pero también con la futura línea 15 del metro.

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Hauts-de-Seine
Île-de-France Mobilités

Cifras clave

4 minutos

entre cada tranvía durante la hora punta

15

Estaciones

7,5 km

de trazado

64.000 pasajeros

por día

26 minutos

entre Petit-Colombes y el Château de Malmaison

Calendario

  1. 2017-2018
    Estudios preliminares (Archivo de Objetivos y Características Principales)
  2. Del 7 de noviembre de 2016 al 31 de enero de 2017
    Consulta previa
  3. 2017 a febrero de 2019
    Estudios preliminares y consulta continua (Diagrama esquemático / expediente de consulta de servicios públicos)
  4. Del 18 de septiembre al 18 de octubre de 2019
    Investigación pública
  5. 8 de octubre de 2020
    Declaración de utilidad pública
  6. Hoy
    2024-2025
    Diseño Complementario, Preliminar y Estudios de Proyecto