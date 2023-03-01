Edición

El sitio web de nanterre-rueil.tram1.fr y todas sus subsecciones son un servicio del STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France).

Director de publicación: Laurent PROBST

Responsable del editor: Arnaud CROLAIS

Île-de-France Mobilités

39 bis-41 rue de Chateaudun

75009 París

Teléfono: 01 47 53 28 00

Diseño y redacción

SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE CAPGEMINI

SAS con un capital de 7.296.894 €

145-151 quai du Président Roosevelt

92130 Issy-les-Moulineaux

RCS Nanterre 479 766 842

Epiceum

75 rue de la Fontaine au Roi

Teléfono: 01 49 29 75 66

Ubicación: www.epiceum.com

Propiedad intelectual

Todo el sitio está protegido por la legislación francesa e internacional relativa a la propiedad intelectual. Todos los derechos de reproducción están reservados, incluidos los documentos descargables. Todos los textos, gráficos, iconos, fotografías, planos, logotipos, vídeos, sonidos, marcas registradas (...) y, en general, todos los elementos que componen el sitio no pueden, de acuerdo con el artículo L122-4 del Código de Propiedad Intelectual, ser objeto de ninguna representación o reproducción, total o parcialmente, en ningún medio de ninguna manera, sin la autorización previa expresa del STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France).

El incumplimiento de esta prohibición constituye un acto de falsificación que puede conllevar la responsabilidad civil o penal de su autor. El STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) se reserva el derecho de emprender acciones legales contra cualquier persona que no haya cumplido con esta prohibición.

Por tanto, para cualquier solicitud de reproducción de elementos contenidos en el sitio, por favor contacte con el STIF.

Alojamiento

Este sitio está alojado por:

Externalización de ATOS

Edificio River West

80 Quai Voltaire

95877 Bezons

Sitio: www.atos.net

Protección de los datos personales en el sitio

No se transfiere información personal a terceros. La información se recopila únicamente para gestionar su solicitud y las estadísticas internas del Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF).

Información personal identificable

De acuerdo con la Ley de Protección de Datos francesa del 6 de enero de 1978, tiene derecho a acceder y rectificar los datos personales que le concernen. Las personas implicadas han sido informadas de sus derechos. El derecho de acceso al sitio es inmediato.

Para personalizar el uso de cookies en este sitio, haz clic aquí

Responsabilidad del STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France)

La información proporcionada en el sitio se proporciona únicamente para billetes, es no contractual y no puede recaer en la responsabilidad del Syndicat des Transports d'Île-de-France (STIF).

El STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) también se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de realizar mejoras y/o modificaciones en la página web de nanterre-rueil.tram1.fr. El STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) no puede ser considerado responsable de: daños de ningún tipo, directos o indirectos, derivados del uso del sitio nanterre-rueil.tram1.fr y, en particular, de cualquier pérdida operativa, pérdida financiera o comercial, pérdida de programas y/o datos, en particular en el sistema de información del usuario del sitio nanterre-rueil.tram1.fr, daños de cualquier tipo, directos o indirectos, derivados del contenido y/o uso de los sitios web vinculados al sitio web o a los que los usuarios puedan tener acceso a través del sitio web nanterre-rueil.tram1.fr, la imposibilidad de acceder al sitio web nanterre-rueil.tram1.fr y/o cualquiera de los sitios web vinculados, omisiones y/o errores que puedan contener el nanterre-rueil.tram1.fr del sitio web.

Usuarios

El usuario de este sitio es responsable de cualquier daño, material o inmaterial, directo o indirecto, causado a cualquier tercero, incluido el STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), como resultado del uso o explotación ilegal del sitio nanterre-rueil.tram1.fr sí mismo y/o uno de sus elementos, independientemente de la causa y lugar de ocurrencia de dicho daño, y garantiza al STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France) contra las consecuencias de cualquier reclamación o acción a la que pueda estar sujeto. El usuario del sitio nanterre-rueil.tram1.fr renuncia a cualquier recurso contra el STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), en caso de acciones interactuadas por un tercero contra él o ella como resultado del uso y/o explotación ilegal del sitio.

Hipervínculos

Los usuarios del sitio nanterre-rueil.tram1.fr no pueden establecer enlaces hipertextuales al sitio mencionado anteriormente sin la autorización previa expresa del STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France). Además, para cualquier solicitud de reproducción de elementos contenidos en la web del STIF (Syndicat des Transports d'Île-de-France), por favor contacte con el STIF por correo postal.

Escritura

Epiceum

Producción gráfica y técnica

Integración de ATOS en colaboración con Epiceum

Créditos de fotos e iconos

Fotos del territorio: David Delaporte / Epiceum

Foto de consulta: Renan Astier / Epiceum

Perspectiva: BluePrint

Las ilustraciones se presentan únicamente para fines de entrada