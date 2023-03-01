El tranvía cruzará el Petit Nanterre por la Avenue de la République que da servicio al Hospital Max Fourestier, la mezquita Okba Ibn Nafaa y las tiendas del distrito. Facilitará los vínculos del distrito con la Universidad y el centro de Nanterre, pero también con Colombes y la T2.

El tranvía circulará por el centro de las vías, la carretera incluirá un carril de tráfico en cada dirección y se crearán carriles bici. Como la Avenue de la République es relativamente estrecha, son necesarias adquisiciones de terrenos en el fondo de jardines en la orilla norte.

El plan de tráfico de coches se modificará en el acceso al Pont de Rouen, con una calle de sentido único entre la Rue des Saules y la Rue du 11 Novembre, lo que permitirá limitar la adquisición de terrenos y reducir el tráfico de transporte en el distrito.