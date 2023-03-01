La ruta
El proyecto planea ampliar la línea de tranvía 7,5 km, en el corazón de las ciudades de Nanterre y Rueil-Malmaison. Con 15 estaciones, separadas de media por 500 metros, esta nueva línea ofrecerá un servicio local, lo más cerca posible de los distintos distritos e instalaciones de la zona.
El recorrido del tranvía 1
Le Petit Nanterre
El tranvía cruzará el Petit Nanterre por la Avenue de la République que da servicio al Hospital Max Fourestier, la mezquita Okba Ibn Nafaa y las tiendas del distrito. Facilitará los vínculos del distrito con la Universidad y el centro de Nanterre, pero también con Colombes y la T2.
El tranvía circulará por el centro de las vías, la carretera incluirá un carril de tráfico en cada dirección y se crearán carriles bici. Como la Avenue de la République es relativamente estrecha, son necesarias adquisiciones de terrenos en el fondo de jardines en la orilla norte.
El plan de tráfico de coches se modificará en el acceso al Pont de Rouen, con una calle de sentido único entre la Rue des Saules y la Rue du 11 Novembre, lo que permitirá limitar la adquisición de terrenos y reducir el tráfico de transporte en el distrito.
Enfoque en el Puente de Rouen
De acuerdo con las lecciones aprendidas en la consulta, se creará una apertura pacífica bajo las vías del ferrocarril y carretera del Pont de Rouen, permitiendo un nuevo paso fuera de la autopista para el tranvía, peatones y ciclistas.
Esta solución permite responder de forma más amplia a los retos de la remodelación de esta zona, en favor de peatones y ciclistas, y fortalecer los vínculos entre Petit Nanterre y el distrito universitario.
Los espacios cercanos al Pont de Rouen también se transformarán alrededor de la futura estación "Petit Nanterre", que marcará la entrada al distrito.
Alrededor de la Universidad
El tranvía 1 dará servicio a instalaciones a escala metropolitana, como la Universidad de París Nanterre, la ciudad administrativa de la prefectura de Nanterre. Una emisora también servirá al Collège Républic. Este distrito incluye muchos proyectos urbanos, como las Papèteries de Nanterre, los límites de la universidad y el corazón del barrio, cerca de la estación de la Universidad de Nanterre.
El tranvía estará principalmente situado al lado de la carretera.
La estación Nanterre Université estará situada frente a la estación, para conexiones óptimas con el RER A y el tren L.
Joliot-Curie – Place de la Boule
Aquí, el tranvía 1 conectará el distrito de la prefectura, el centro antiguo de Nanterre y la entrada a la ciudad de Rueil-Malmaison. Dará servicio al Théâtre des Amandiers, al Parque André Malraux, al Palais des Sports, al Ayuntamiento y al instituto Joliot-Curie.
El tranvía estará situado principalmente en el centro de las vías. La carretera incluirá una línea de tráfico en cada dirección, con la excepción de las zonas de intersección, así como una ruta ciclista continua.
La estación Nanterre – La Boule estará situada en el patio delantero de la futura estación 15 del metro, para condiciones óptimas de conexión.
Céntrate en la Avenida Joliot Curie
La Avenida Joliot Curie alberga numerosas instalaciones administrativas, escolares y deportivas.
El proyecto planea crear un carril de tráfico en cada dirección, con la excepción de los cruces, y una ruta bici, para aliviar las condiciones del tráfico. También se diseñó para realizar la obra a una distancia suficiente de la alineación de árboles hacia el norte (en el ayuntamiento y el lado de las viviendas) con el fin de preservarlo. La mayoría de los árboles del lado sur (lado del instituto y del estadio) tendrán que ser retirados y reemplazados por un nuevo trazado.
Céntrate en la Place de la Boule
La Place de la Boule es una puerta de entrada al centro de Nanterre y un futuro nodo de transporte para el oeste de la región de Île-de-France. Acogerá el tranvía 1, el futuro metro 15 y varias líneas de autobús. La estación de tranvía se integrará en el patio delantero de la futura estación de metro 15, para condiciones óptimas de conexión.
El cruce actual se transformará en una emblemática plaza urbana, tranquila y atractiva para peatones y ciclistas. Se beneficiará de la plantación de árboles.
Se mantendrán los pasajes subterráneos bajo la plaza. El ancho del que se encuentra en la Avenida del Mariscal Joffre se reducirá ligeramente, pero se mantendrán ambas direcciones de tráfico.
Malmaison
El tranvía 1 cruzará Rueil-Malmaison por las avenidas Paul Doumer y Napoléon Bonaparte, sirviendo al centro de la ciudad y sus tiendas, así como al teatro André Malraux, al Ayuntamiento, al conservatorio regional y al Instituto Francés de Petróleo y Nuevas Energías. Su recorrido continúa hasta el Château de Malmaison.
El tranvía estará situado en medio de las vías. La carretera incluirá un carril de tráfico en cada dirección, con la excepción de las zonas de intersección. Se crearán carriles bici, permitiendo al distrito beneficiarse de condiciones de vida tranquilas y seguras.
Enfoque en el centro de la ciudad de Rueil-Malmaison
La llegada del tranvía 1 permitirá reclasificar la Avenida Paul Doumer y la Avenida Napoleón Bonaparte en beneficio de los vecinos, peatones y ciclistas. El proyecto planea construir un carril en cada dirección, con la excepción de los cruces principales, y el paso subterráneo situado en la intersección con el Boulevard de l'Hôpital Stell será rellenado para permitir el paso del tranvía.
Se construirán carriles bici y se facilitarán los cruces de la avenida para los peatones, lo que permitirá establecer conexiones entre el centro de la ciudad y las localidades de Plaine-Gare, Belle-Rive y Bords-de-Seine. Los árboles de alineación que deberán eliminarse como parte del trabajo serán devueltos por nuevos sujetos. Se instalarán plazas de aparcamiento y reparto cerca de las tiendas principales.
El tranvía 1 contribuirá así a fortalecer la calidad y atractivo de este eje principal del centro de la ciudad.
Centraos en la terminal
El terminal de la línea se encuentra cerca de la Place Osiris en Rueil-Malmaison. Esta ubicación permite dar servicio tanto al Château de Malmaison, como a la piscina de Closeaux y a las instalaciones deportivas cercanas.
Ha sido diseñado para optimizar las condiciones de conexión con las líneas de autobús de la zona, especialmente hacia y desde las Yvelines.
El tratamiento arquitectónico de la Place Osiris tendrá en cuenta su valor histórico como antigua entrada a la finca Malmaison, como parte de los procedimientos que involucran al Arquitecto de los Edificios de Francia.
La terminal estará equipada con aparcamiento para bicicletas y una taquilla colectiva segura. También se construirá una sala para alojar a los conductores de tranvía.