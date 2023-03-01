El proyecto planea conectar el distrito de Petit Colombes con el Château de Malmaison, que sirve a las ciudades de Nanterre y Rueil-Malmaison, en los Hauts-de-Seine. En total, se establecerán 15 estaciones adicionales —separadas por unos 500 metros, a lo largo de un recorrido de 7,5 km— para satisfacer las necesidades de viaje de la región. En relación con el RER A y el tren L en la estación Nanterre-Université y con el futuro metro 15 en la Place de la Boule en Nanterre, esta ampliación facilitará el desplazamiento de los residentes y mejorará el acceso a muchas de las principales instalaciones del oeste de la región de Île-de-France.

El proyecto para ampliar la T1 desde Nanterre hasta Rueil-Malmaison tiene los siguientes objetivos: