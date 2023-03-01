El proyecto
El proyecto planea conectar el distrito de Petit Colombes con el Château de Malmaison, que sirve a las ciudades de Nanterre y Rueil-Malmaison, en los Hauts-de-Seine. En total, se establecerán 15 estaciones adicionales —separadas por unos 500 metros, a lo largo de un recorrido de 7,5 km— para satisfacer las necesidades de viaje de la región. En relación con el RER A y el tren L en la estación Nanterre-Université y con el futuro metro 15 en la Place de la Boule en Nanterre, esta ampliación facilitará el desplazamiento de los residentes y mejorará el acceso a muchas de las principales instalaciones del oeste de la región de Île-de-France.
El proyecto para ampliar la T1 desde Nanterre hasta Rueil-Malmaison tiene los siguientes objetivos:
- Ofrecer un medio de transporte rápido, fiable y accesible, adaptado a las necesidades de desplazamiento, una alternativa real al coche privado
- Garantizar conexiones eficientes con la red estructurada
- Apoyo al desarrollo del territorio
- Mejorar el entorno vital recalificando los espacios públicos y creando rutas continuas, cómodas y seguras en favor de modos activos.
Un servicio de alta calidad para los usuarios
- Velocidad: unos 26 minutos de trayecto desde las estaciones de Petit Colombes hasta el Château de Malmaison
- Alta frecuencia: cada 4 minutos en horas punta y cada 10 minutos en horas poco afluencia
- Regularidad óptima: tráfico en carriles reservados y prioridad en los cruces
- Confort : trenes espaciosos, ventilados y luminosos
- Horarios ampliados: 7 días a la semana, de 5:30 a.m. a 0:30 a.m. (1:30 a.m. los viernes, sábados y vísperas de festivos)
- Accesibilidad : estaciones y tranvías totalmente accesibles para usuarios de silla de ruedas
- Información en tiempo real: información audible y visual sobre el tiempo de espera a bordo de los vehículos y en la estación.
Servicio optimizado
Casi 170.000 habitantes y 146.000 empleos se servían
El proyecto dará servicio a una importante zona residencial en el oeste de la región de Île-de-France y a una zona económica muy dinámica, cerca del distrito financiero de La Défense (ZAC des Groues con la futura estación de Nanterre la Folie, recalificación de la Place de la Boule en Nanterre, proyecto Cœur de Quartier en Nanterre Université, etc.).
Numerosos equipos conectados
Escuelas de secundaria y un instituto, centros de educación superior, edificios administrativos, instalaciones deportivas y culturales, centros de salud y espacios verdes y patrimoniales.
Un enlace en la red de transporte
El T1 estará en interconexión directa con:
> el Metro 15 y muchas líneas de autobús en el principal nudo de la Place de la Boule
> RER A (rama Saint-Germain-en-Laye) y tren L hacia Nanterre-Université
Accesorios de calidad
La llegada del tranvía irá acompañada de una remodelación del espacio público: renovación de carreteras, pavimentos verdes, plantación de árboles, nuevas rutas ciclistas, estéticas estéticas y renovación del mobiliario. Estos desarrollos contribuirán a la mejora del entorno de vida de los habitantes y empleados del distrito.
Mejor reparto de carreteras en favor de modos de transporte blandos
El proyecto contribuirá a la calma del tráfico ofreciendo una alternativa atractiva al coche particular en una zona con un tráfico especialmente denso. Dará más espacio a medios de transporte activos como caminar y montar en bicicleta. Se creará una ruta ciclista continua a lo largo de la ruta, conectada con la red ciclista del sector.