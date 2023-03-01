Consulta: ya hay muchos intercambios
Publicado el-
Actualizado el
Fecha de publicación: 6 de diciembre de 2016
El STIF y sus socios agradecen su participación en las diversas reuniones ya organizadas desde el inicio de la consulta:
- durante las reuniones públicas en Nanterre y Rueil-Malmaison, los días 21 y 23 de noviembre y 5 de diciembre;
- con motivo de las reuniones en el campo del mercado de Rueil-Malmaison, en la Universidad de Nanterre, en las estaciones de Nanterre-Université, Nanterre-Préfecture, Nanterre-Ville y Rueil-Malmaison y a bordo de los autobuses 304 y 258, el 8 de noviembre;
- durante los partidos en la Place de la Boule y el Pont de Rouen, el 29 de noviembre.
Un repaso al partido del 8 de noviembre, con el reportaje de Nanterre Web TV:
Un repaso a la reunión pública en Rueil-Malmaison y la reunión en la Place de la Boule en Nanterre:
No olvides que puedes seguir dando tu opinión en línea gracias al mapa digital y participativoj'enparle®, que te permite seleccionar sectores y así contribuir al diálogo.