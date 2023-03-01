Da tu opinión online con j'en parle®

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2016

j'enparle® es un mapa digital participativo en el que puedes descubrir los detalles del proyecto Tranvía 1, estación por estación, y dar tu opinión seleccionando los sectores que te interesen.

Para expresarte, solo tienes que registrarte. También puedes comentar las propuestas de otros usuarios de Internet, compartirlas en redes sociales o darles me gusta.

No esperes más, ve a nanterre-rueil.tram1.jenparle.net