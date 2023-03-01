Tranvía

AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison

¡La consulta continúa!

Fecha de publicación: 31 de mayo de 2018

Esta nueva fase de intercambio entre residentes y líderes del proyecto sigue a la fase preliminar de consulta que tuvo lugar de noviembre de 2016 a enero de 2017.

¿Cuáles son los objetivos de esta consulta en curso?

  • Presentar la evolución del proyecto desde la consulta preliminar
  • Diálogo sobre cuestiones y principios del proyecto
  • Recopila opiniones de los participantes para prepararte para los siguientes pasos
  • Concienciación entre los residentes durante la fase de investigación pública