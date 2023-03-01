¡La consulta continúa!
Fecha de publicación: 31 de mayo de 2018
Esta nueva fase de intercambio entre residentes y líderes del proyecto sigue a la fase preliminar de consulta que tuvo lugar de noviembre de 2016 a enero de 2017.
¿Cuáles son los objetivos de esta consulta en curso?
- Presentar la evolución del proyecto desde la consulta preliminar
- Diálogo sobre cuestiones y principios del proyecto
- Recopila opiniones de los participantes para prepararte para los siguientes pasos
- Concienciación entre los residentes durante la fase de investigación pública