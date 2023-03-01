¡El proyecto declarado de utilidad pública!

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2020

El 8 de octubre de 2020, el Prefecto de Hauts-de-Seine declaró que el proyecto de ampliación del tranvía 1 desde Colombes hasta Nanterre y Rueil-Malmaison era de utilidad pública.

Esta decisión sigue la opinión favorable de la comisión de investigación pública en otoño de 2019, luego la declaración del proyecto aprobada por Île-de-France Mobilité el 5 de febrero de 2020 y el Departamento de Hauts-de-Seine el 12 de junio de 2020.

La declaración de utilidad pública (DUP) es un paso decisivo hacia la finalización de la operación.