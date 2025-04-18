Extensión del tranvía T1: ¡descubre el futuro sitio de mantenimiento y almacenamiento!

¡La ampliación de la T1 desde Nanterre hasta Rueil-Malmaison está en marcha! ¡Se han puesto en marcha los estudios preliminares de diseño del proyecto! En febrero de 2025, Île-de-France Mobilités nombró ganador del concurso de arquitectura para el Mantenimiento y Almacenamiento (SMR): un consorcio compuesto por LABA y Egis (Egis Rail / Egis Bâtiment).



El nuevo SMR, ubicado en Nanterre, es esencial para el correcto funcionamiento del Tranvía 1 extendido y así ofrecer un servicio óptimo a futuros usuarios (operación, almacenamiento, mantenimiento). Completará la capacidad de almacenamiento de T1, que finalmente totalizará 40 km de espacio lineal entre Fontenay-sous-Bois y Rueil-Malmaison.

El concurso de arquitectura permitió elegir entre 4 equipos de diseñadores (de una selección de 17 participantes) según varios criterios:

✔️calidad arquitectónica, urbana, ambiental y paisajística,

✔️cualidades funcionales,

✔️cumplimiento del marco regulatorio y del programa de la operación.

El proyecto ganador combina funcionalidad de infraestructuras, ecologismo y resiliencia frente al cambio climático. Constituirá un verdadero referente urbano en un territorio en plena recomposición.