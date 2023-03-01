El tranvía 1 continúa su trayecto...

Fecha de publicación: 23 de junio de 2020

El Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités votó por unanimidad el miércoles 5 de febrero de 2020 y el Consejo Departamental de Hauts-de-Seine votó, el viernes 12 de junio de 2020, la declaración del proyecto para la ampliación del Tranvía 1 desde Nanterre hasta Rueil-Malmaison.

De hecho, fue un sí general a favor del proyecto de ampliación del tranvía 1 lo que los miembros del Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités pronunciaron el miércoles durante la votación sobre la declaración del proyecto, respondiendo así a las reservas y recomendaciones de la Comisión de Investigación.

¿Cuál es la declaración del proyecto?

La declaración del proyecto se redacta al final de la investigación pública. Es un documento por el cual la entidad pública responsable del proyecto decide sobre el interés general de la operación planificada. Tiene en cuenta el estudio de impacto, la opinión de la autoridad administrativa estatal competente en materia medioambiental y el resultado de la consulta pública. En particular, especifica los compromisos de los dos responsables del proyecto para cumplir con las recomendaciones de la comisión de investigación.

Tras la opinión favorable de la comisión de investigación pública el pasado noviembre, se supone por tanto un nuevo paso administrativo para el proyecto que acaba de realizarse. El tranvía 1 continúa su camino hacia la siguiente etapa: la Declaración de Utilidad Pública (DUP) por el Prefecto de Hauts-de-Seine, que debería celebrarse pronto.

Descarga la deliberación de la declaración del proyecto Île-de-France Mobilités haciendo clic aquí y el archivo completo haciendo clic aquí

Descarga la deliberación de la declaración del proyecto del departamento de Hauts-de-Seine haciendo clic aquí