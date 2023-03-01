La investigación pública: ¡vamos!

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2019

Tras las fases de consulta, comienza una nueva fase de diálogo en septiembre: la investigación pública.

Los objetivos de la investigación pública:

Presentar al público las características del proyecto y las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos.

Recopilar la expresión del mayor número posible de personas para proporcionar información útil para la evaluación del proyecto.

Para hacer compatibles los documentos de planificación urbana de los municipios implicados.

Realiza el levantamiento topográfico para identificar a los propietarios de las parcelas que se adquirirán para llevar a cabo el proyecto.

Para que sea posible declarar el proyecto de interés público.

