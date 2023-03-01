Tranvía

AmpliaciónNanterre > Rueil-Malmaison

La investigación pública: ¡vamos!

Publicado el

  -  

Actualizado el

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2019

Tras las fases de consulta, comienza una nueva fase de diálogo en septiembre: la investigación pública.

Los objetivos de la investigación pública:

  • Presentar al público las características del proyecto y las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos.
  • Recopilar la expresión del mayor número posible de personas para proporcionar información útil para la evaluación del proyecto.
  • Para hacer compatibles los documentos de planificación urbana de los municipios implicados.
  • Realiza el levantamiento topográfico para identificar a los propietarios de las parcelas que se adquirirán para llevar a cabo el proyecto.
  • Para que sea posible declarar el proyecto de interés público.

Encuentra aquí todos los términos y condiciones de participación.