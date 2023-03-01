La investigación pública: ¡vamos!
Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2019
Tras las fases de consulta, comienza una nueva fase de diálogo en septiembre: la investigación pública.
Los objetivos de la investigación pública:
- Presentar al público las características del proyecto y las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos.
- Recopilar la expresión del mayor número posible de personas para proporcionar información útil para la evaluación del proyecto.
- Para hacer compatibles los documentos de planificación urbana de los municipios implicados.
- Realiza el levantamiento topográfico para identificar a los propietarios de las parcelas que se adquirirán para llevar a cabo el proyecto.
- Para que sea posible declarar el proyecto de interés público.
