Taller informativo sobre el distrito de Petit Nanterre el 2 de diciembre

El equipo del proyecto, que reúne a los propietarios de Île-de-France Mobilités y al Departamento de Hauts-de-Seine, junto con la ciudad de Nanterre, invita a los residentes de Petit Nanterre a un taller informativo dedicado al futuro tranvía T1.

Este intercambio permitirá que:

Presentar el progreso del proyecto y sus desafíos para el distrito,

Centrarse en los desarrollos previstos en el distrito,

Responde a tus preguntas y recopila tus comentarios.

Fecha: 2 de diciembre de 2025 a las 18:30.

Ubicación: Sala polivalente de la Maison de l'Enfance – 92000 Nanterre

Un tiempo abierto a todos para comprender mejor la llegada de T1 y su papel en la mejora de los desplazamientos dentro del territorio.