¡Únete al chat online!

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2016

Instituciones, líderes empresariales, asociaciones, comerciantes... ¡A vuestros teclados!

El martes 6 de diciembre, entre las 12:00 y las 14:00, acceda a la plataforma j'enparle para charlar con el garante de la consulta y el equipo del proyecto.

¿Una pregunta? ¿Una propuesta? ¿Un comentario? ¡Estarán detrás de sus pantallas para responderte!

No dudes, da tu opinión sobre la ampliación del tranvía 1 hasta Nanterre y Rueil-Malmaison. Las opiniones expresadas influirán en los resultados de la consulta.