Clausura de la reunión pública en Nanterre

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2016

Tras varias reuniones de campo y dos reuniones públicas, se organizó una última reunión pública en Nanterre. Nos vemos el lunes 5 de diciembre a las 19:30 en el colegio Sayad, 56 rue Abdelmalek Sayad. Tras una presentación del proyecto, responderemos a tus preguntas y recogeremos tus opiniones.

¡Esperamos verte allí!

Disponéis hasta el 2 de enero para participar en la consulta sobre la ampliación del tranvía 1 hasta Nanterre y Rueil-Malmaison. Si no puedes participar en las reuniones, no olvides que puedes seguir dando tu opinión en línea gracias al mapa digital y participativo j'enparle® , que te permite seleccionar sectores y así contribuir al diálogo.