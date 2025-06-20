Aviso para la gente de Nanterre: ¡reunión informativa pública!

La reunión pública de esta noche se mantiene a pesar de la presión. La sala de conferencias está climatizada y se encuentra debajo del ayuntamiento: 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre.

El proyecto para ampliar el tranvía T1 entre Nanterre y Rueil-Malmaison avanza con los estudios preliminares de diseño en curso.

En colaboración con la ciudad de Nanterre, el equipo del proyecto compuesto por los dos propietarios de Île-de-France Mobilités y el Departamento de Hauts-de-Seine le invita a una:

reunión informativa pública sobre el proyecto (sector Nanterre)

Martes, 1 de julio a las 19:00.

Salle des Congrès, 118 rue du 8 mai 1945, Nanterre

¡Ven a descubrir más sobre el proyecto, expresa tu opinión y haz tus preguntas al equipo del proyecto!